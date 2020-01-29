مديرية داخلية غزه تُنجز أكثر من 3 ألاف هوية لمواليد 2004

غزة- الرأي

أنجزت دائرة الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزه 3ألاف و752 بطاقة هوية أولى لمواليد عام 2004 خلال عام منذ الإعلان عن بدء استقبال طلبات الهوية الأولى نهاية سبتمبر 2019وحتى منتصف يناير 2020.

وأصدرت الأحوال المدنية بمحافظة غزه3111 بطاقة هوية أولى حتى نهاية 2019عام و641 بطاقة حتى منتصف الشهر الحالي لمواليد2004لعدد 33 مدرسة داخل المحافظة.

وأكدت أن استقبال طلبات الهويات الأولى لمواليد 2004م تم بنفس الآليات المتبعة في السنوات الماضية على انه تمت الطباعة والتسليم فور الإنجاز في مديرية غزه.

ورحبت الأحوال المدنية بمحافظة غزه بالتعاون بين المدارس في سبيل التسهيل على الطلبة لاستخراج الهويات الأولى.

ولفتت إلى أن مراحل استخراج هوية جديدة يبدأ من مكاتب الاستقبال التابعة للمديرية مرورا بأرشفتها واصدارها داخل أروقة المديرية وصولا إلى تسليمها إلى المواطنين