وحدة التخطيط بالداخلية تنفذ أكثر من 150 نشاط العام الماضي

غزة- الرأي

نفذت وحدة التخطيط والتطوير بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني ما يقارب 150 نشاط، تنوعت ما بين عقد ورش عمل وإعداد تقارير ( شهرية - ربعية- سنوية ) وتقديم خدمات في مجال البحث العلمي حسب تقرير سنوي صادر عن الوحدة وذلك ضمن سعيها لتطوير العمل داخل الوزارة .

وأشار التقرير أن الوحدة عقدت 87 ورشة عمل خاصة بالخطة التشغيلية، واطلاق برنامج التخطيط ، ومؤشرات العمل الحكومي وغيرها، فيما قدمت الوحدة 5 مقترحات تنوعت بين (استطلاع رأي قياس الرقابة - تطوير البطاقة الذكية – استطلاع رأي حول رضا الموظفين) وأعدت مقترح حول (نظام عمل لجنة الرقابة على وحدة الرقابة ومجلس استشاري للتخطيط ) ضمن خطتها التشغيلية.

فيما أعدت وحدة التخطيط 29 تقريراً تنوع ما بين ( شهري – ربعي- نصف سنوي - سنوي - مؤشر أداء)، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية لعام 2019 حسب ما جاء في التقرير , كما قدمت 29 خدمة في مجال البحث العلمي اشتملت على (تسهيل مهمة باحث – تقديم بيانات بحثية – توزيع استبانات – تقديم النشرة العلمية .

الجدير ذكره أن وحدة التخطيط تشرف على وضع الخطط التشغيلية الساعية لتطوير العمل ، كما أن متابعة تنفيذ تلك الخطط من خلال التواصل مع الإدارات والوحدات التنظيمية في الوزارة يدخل في صميم عملها المباشر