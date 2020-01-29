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المستشفى الأوروبي يختتم أعمال اليوم العلمي الأول للموسم 2020

29 كانون ثاني / يناير 2020 12:34

المستشفى الأوروبي يختتم أعمال اليوم العلمي الأول للموسم 2020
المستشفى الأوروبي يختتم أعمال اليوم العلمي الأول للموسم 2020

غزة- الرأي

اختتمت اللجنة العلمية في مستشفى غزة الأوروبي، اليوم العلمي الأول للموسم 2020 وذلك بعنوان Febrile Illness .

حيث شارك عدد من المحاضرين المتميزين تناولوا ما هو جديد في مجال أمراض الحميات، والدراسات العلمية التي أجريت على مرضى مصابين بهذا المرض، برعاية الشركة المتطورة، الذي افتتحه مدير المستشفى د. يوسف العقاد اليوم العلمي وأشاد فيه بدور المستشفى السباق في المجال العلمي وخاصة برامج البورد التعلمية، واعدا بالاستمرار قدما في هذه اللقاءات والنشاطات العلمية التي تواكب التطور الطبي والعلمي.

بدوره، أكد استشاري أمراض الباطنة ورئيس اللجنة العلمية د. محمود الشيخ علي أن اليوم العلمي شمل تسع محاضرات علمية تتصل بعدة تخصصات طبية، وهو ما جعل عدة تخصصات تشارك في هذه المحاضرات، مثل الباطنة العامة والجراحة العامة والباطنة أطفال والأورام والعناية المركزة والمختبر والصيدلة.

وأضاف، أن المحاضرين في تخصص الباطنة العامة عرضوا في محاضراتهم بعض الحالات في مختلف الأقسام في المستشفى الأوروبي، إضافة لعرض محاضرتين حول بعض الأمراض المنتشرة في الفترة الأخيرة مثل الحصبة وفيروس كورونا، من حيث الأعراض والأسباب وسبل التشخيص، بينما تناول المحاضرين في تخصص الجراحة العامة مضاعفات ما بعد العملية التي تؤدي لارتفاع الحرارة وكيفية التعامل معها.

وأوضح د. الشيخ علي الى أن محاضرات الاورام والصيدلة ركزت على أسباب ارتفاع درجة الحرارة عند مرضى الأورام وتشخيصها وعلاجها، كما تناولت محاضرة تخصص العناية المركزة أسباب ارتفاع درجة الحرارة لدى مرضى العناية المركزة، اضافة الى محاضرة لدائرة المختبر، ناقش خلالها مزارع الدم المرتبطة بالموضوع وكيفية التعامل معها.

بينما تحدث د. عمار صقر مندوب الشركة المتطورة عن شركة مصنع سما للأدوية، وهو مصنع وطني على أرض مدينه نابلس، ثم تحدث عن دواء Levoflox tab بالإضافة لدوائين لميوعة الدم تصنيع شركة فايزر Eliquis. Fragmin.

وتميز اليوم العلمي الذي حضره العديد من رؤساء الأقسام الطبية، بتفاعل كبير من الحضور مع المواضيع المطروحة من خلال النقاش المتبادل، وفي ختام اليوم العلمي حث د. الشيخ علي الجميع على استمرار المتابعة العلمية، ومواكبة التطورات على مستوى العالم.

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