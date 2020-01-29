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خلال عام 2019م

..الوعظ والإرشاد بالأوقاف تنظم أكثر من 88 ألف درس ومحاضرة وعظية

29 كانون ثاني / يناير 2020 12:42

..الوعظ والإرشاد بالأوقاف تنظم أكثر من 88 ألف درس ومحاضرة وعظية
..الوعظ والإرشاد بالأوقاف تنظم أكثر من 88 ألف درس ومحاضرة وعظية

غزة- الرأي

أكدت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية،  أنها نفذت خلال العام المنصرم 2019م أكثر من 88 ألف درس ومحاضرة ولقاء وعظي في أماكن مختلفة، إضافة إلى عديد الأنشطة الدعوية المتنوعة.
وقال د. وليد عويضة مدير عام الوعظ والإرشاد بالأوقاف، إن الوزارة من خلال إدارتي الوعظ والإرشاد والعمل النسائي نفذت 88,153 درسًا ولقاءً ومحاضرةً وعظيةً ودينيةً في المساجد والمؤسسات الحكومية والأهلية التعليمية والصحية والسجون والأماكن العامة كالأسواق والمنتزهات والمقاهي وشاطئ البحر وغيرها.
وأضاف: "كما نظمت الوزارة 145 درسًا منهجيًا، استفاد منها نحو 10 آلاف شخص، وعقدت 322 دورةً علميةً استفاد منها نحو 11 آلاف شخص، إلى جانب عقد 66 مجلسًا علميًا ومُدراسة كتب علمية".
وذكر عويضة أن هناك العديد من الأنشطة الوعظية والدعوية المنفذة خلال العام الماضي والتي كان لها أثر، منها عقد 438 ملتقًا دعويًا، و384 جولةً وأسبوعًا دعويًا.
وتابع: "نظمنا أيضًا 12 مؤتمرًا ويومًا علميًا ودراسيًا، وكذلك 55 ورشة عمل، إضافة إلى تنظيم نحو 800 زيارة دعوية ميدانية للمرضى في المستشفيات". مشيرًا إلى تنظيم 10 وقفات تضامنية و78 مسابقةً و48 حملة دعوية.
 

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