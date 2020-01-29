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لطالبات مدرسة طيبة

تعليم شرق خان يونس تنظم عدة لقاءات حول التغذية الصحية

29 كانون ثاني / يناير 2020 12:51

تعليم شرق خان يونس تنظم عدة لقاءات حول التغذية الصحية
تعليم شرق خان يونس تنظم عدة لقاءات حول التغذية الصحية

خان يونس- الرأي

نظم قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس، عدة لقاءات صحية لطالبات مدرسة طيبة الثانوية بنات حول التغذية الصحية، بمبادرة من منسقة الصحة بالمدرسة أ. خديجة بريكة، بحضور رئيس القسم د. خليل النجار، ومشرف الصحة المدرسية   أسامة عفيفة، وذلك في مكتبة المدرسة.

وأكد النجار على أهمية الغذاء الصحي المتوازن والتغذية السليمة لطلبة المدارس، وأثرها الإيجابي على التحصيل الدراسي، مؤكدًا على ضرورة التنوع في تناول الأطعمة الطازجة المختلفة، والتأكد من صلاحيتها.

كما أكد على ضرورة تناول الطلبة وجبة الفطور، مشيرًا إلى اللقاءات التثقيفية تشكل كافة صفوف المدرسة بواقع حصة دراسية واحدة لكل صف، مثنيًا في الوقت ذاته على دور منسقة الصحة بالمدرسة أ. خديجة بريكة المبادرة لعقد هذه اللقاءات.

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