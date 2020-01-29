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"الاوقاف" تتابع أمور بعض المقابر في الوسطى والشمال

29 كانون ثاني / يناير 2020 12:55

"الاوقاف" تتابع أمور بعض المقابر في الوسطى والشمال

الوسطى- الرأي

تفقد وفد من دائرة الهندسة والانشاءات ودائرة المقابر بالأوقاف، مقبرة جحر الديك والبريج ودير البلح بالمحافظة الوسطى ومقبرة السلاطين بالشمال، وذلك في إطار دراسة احتياجات المقابر، ومتابعة حل اشكالية قناة تصريف مياه الأمطار في مدخل مقبرة البريج.

وخلال الجولة أوضح مدير دائرة الهندسة والإنشاءات م. حسام أبو هاشم بأنه سيتم العمل على طرح مناقصة للمقاولين لبناء وتجهيز عددًا من القبور في المقابر المذكورة خلال الشهر القادم, الى جانب حل كافة الإشكاليات العالقة.

بدوره أشار مدير دائرة المقابر أ. إيهاب الغلاييني إلى أن العمل يتم بشكل دوري ويومي لمتابعة المقابر وعمليات الدفن فيها ومتابعة أي قضايا تتعلق بالتعديات على القبور, منوهًا الى أن الأوقاف لن تدخر جهدًا في معالجة هذه الملفات.

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