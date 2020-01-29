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التعليم تنفذ مئات الفعاليات المدرسية رفضاً "لصفقة القرن"

29 كانون ثاني / يناير 2020 12:57

غزة- الرأي

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي مئات الفعاليات المدرسية بمدارس محافظات قطاع غزة، رفضاً لصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي.

وتضمنت الفعاليات تنظيم وقفات احتجاجية، والـتأكيد على رفض واستنكار صفقة القرن من خلال استثمار الإذاعات المدرسية، ومجلات الحائط، وصفحات المدارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و استثمار الحصص الصفية، وتنفيذ الاستعراضات الفنية والكشفية في ساحات المدارس، و الرسومات على الجدران ، وعمل حوارات مدرسية وندوات وكتابة مقالات طلابية، ورفع الأعلام الفلسطينية وخرائط فلسطين.

وعبر المعلمون والطلبة عن شجبهم واستنكارهم لكل المخططات "الصهيونية والأمريكية" القاضية بتصفية القضية الفلسطينية مؤكدين أنه لا تنازل عن فلسطين كل فلسطين ولا تنازل عن القدس و حق العودة للديار والمدن والقرى المحتلة.

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