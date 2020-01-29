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"الأوقاف" تتفقد الأراضي الوقفية بغزة

29 كانون ثاني / يناير 2020 01:05

"الأوقاف" تتفقد الأراضي الوقفية بغزة

غزة- الرأي

تفقد رئيس قسم المساحة م. رامي البنا عدداً من أراضي الوقف في محافظة غزة برفقته مفتش المساحة م. نائل الزبيدي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأراضي الوقف التي تستأجرها بلدية غزة من وزارة الاوقاف وعدم التعدي علي أملاك الوقف.
وأوضح البنا أن الأوقاف تسعى دومًا ومن خلال طواقمها للعمل على تطوير أملاك الوقف والمحافظة عليها للاستفادة منها بما يخدم المصلحة العامة، مشيراً الي أن الوزارة تمتلك الكفاءات والطاقات الكبيرة التي من شانها الارتقاء بالوقفيات.
وفي سياق آخر، أنهت دائرة الهندسة والإنشاءات بوزارة الأوقاف إجراءات الاستلام النهائي لمشروع مبني مديرية اوقاف غزة, بمشاركة دائرة الحاسوب والصيانة بالوزارة.
وأوضح مدير دائرة الهندسة م. حسام أبو هاشم أنه تم فحص ومعاينة جميع أجزاء واقسام المبني وقيام المقاول المنفذ للمشروع (شركة المقاصد للمقاولات) بمعالجة وصيانة جميع العيوب التي ظهرت خلال سنة الضمان.

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