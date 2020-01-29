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هنية لعباس: يجب أن نعمل في خندق واحد وننهي الانقسام

29 كانون ثاني / يناير 2020 01:08

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

الدوحة – الرأي:

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن إرسال الرئيس محمود عباس وفدا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الوطني.

وأضاف هنية في تصريح لقناة الجزيرة القطرية: "رسالتنا لأبو مازن يجب أن نعمل في خندق واحد ونتفق على استراتيجية تقوم على إنهاء حالة الانقسام".

وشدد على رفض أي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وأعرب هنية عن أسفه لحضور دول عربية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لـ "السلام" في الشرق الأوسط.

وأكد على وجوب أن يكون الموقف العربي مساندا وداعما للموقف الفلسطيني ولا يخرق المواقف التاريخية.

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