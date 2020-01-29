الاتحاد الرياضي لشرطة خان يونس يختتم بطولة تنس الطاولة

خان يونس- الرأي

اختتم الاتحاد الرياضي لشرطة محافظة خان يونس، بطولة الياسين لتنس الطاولة بمشاركة "16" من منتسبي مراكز وإدارات شرطة محافظة خان يونس وذلك برعاية بلدية خان يونس.

وحضر المباراة النهائية رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير شرطة محافظة خان يونس العميد سلامة بركة، ومدير الدوريات المركزية المقدم محمـد بدير، و مدير الإدارة الرائد مهدي العقاد، ولفيف من ضباط وأفراد شرطة خان يونس، ومثل وفد البلدية كلٍ من رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، وعضو اللجنة الرياضية الاستشارية للبلدية أ. سمير النجار,

واتسمت المباريات النهائية بالإثارة والندية وضمت الرائد سليم المصري من مرتبات قيادة شرطة خان يونس والنقيب حمدي النجار من مرتبات مرور خان يونس، وفاز الأخير في مجموع الأشواط بثلاثة إلى واحد، واختتمت البطولة بتسليم كأس الفائز بالمركز الأول، وكأس للمركز الثاني.