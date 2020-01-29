مدرسة الرافعي الأساسية بمديرية شمال غزة تكرم طلبتها المتفوقين

غزة- الرأي

كرّمت مدرسة الرافعي الأساسية "ب" للبنين، بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، طلبتها المتفوقين خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

وحضر حفل التكريم، الذي يأتي في سياق تعزيز الطلبة لمواصلة التفوق، مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومدير المدرسة أ. عنان حسونة، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، وشخصيات من المجتمع المحلي، وأولياء الأمور.

وفي كلمته الترحيبية، رحب أ. حسونة بالحضور الكريم، مهنئا الطلبة المتفوقين لما حققوه من إنجاز، ومشيدا بأداء المعلمين الذين كان لهم الدور الأبرز في تنمية قدرات الطلبة لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأكد أ. حسونة، أن تحقيق هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود الطلبة والمعلمين ورعاية أولياء الأمور ومتابعتهم الحثيثة لأبنائهم.

من جهته، أعرب أ. العرابيد عن فخره وإعجابه بالإنجازات التي حققها الطلبة المتفوقين، متمنيا لهم المزيد من التفوق والإبداع، داعياً زملاءهم كافة إلى الحذو حذوهم ليلتحقوا بمواكب المكرّمين والمحتفى بهم.

وثمّن أ. العرابيد جهود المعلمين وإدارة المدرسة والطلبة وأولياء الأمور، وكل من كان له دور في تحقيق هذا النجاح والتميز.

بدوره، ألقى أ. مروان النجار كلمة أولياء الأمور، بارك فيها للطلبة المتفوقين، ومتوجهاً بالشكر والتقدير للمعلمين الذين تفانوا في خدمة الطلبة تعليماً ونصحاً وإرشادا وتوجيها، حتى تمكنوا من تحقيق هذا النجاح والتميز.

وشهد الحفل فقرات فنية مميزة، فيما تم تكريم المتفوقين وتوزيع شهادات التقدير عليهم.