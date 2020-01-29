الوعظ والإرشاد بالأوقاف يبحث التعاون المشترك مع جمعية اقرأ الخيرية

غزة- الرأي

بحث مدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية د. وليد عويضة، في مقر مكتبه سبل تعزيز العلاقة والتعاون بين المشترك مع جمعية اقرأ الخيرية برئاسة أ. عبد الفتاح حجاج.

ورحب د. عويضة بوفد الجمعية الزائر، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها جمعية اقرأ في مجال تحفيظ القرآن الكريم والوعظ والإرشاد, مبديًا استعداد ادارته لفتح مزيد من آفاق التعاون مع الجمعية بما يساهم في الارتقاء بالمستوى المطلوب لمجالات العمل.

وأكد عويضة على ضرورة العمل على تضافر الجهود للتصدي للغزو الفكري، والتعاون في معالجة السلوكيات الخاطئة التي انتشرت بين أفراد المجتمع, وضرورة توحيد الخطاب الإسلامي والدعوي والمنبري, منوهًا الى أن إدارته ستقوم بالتنسيق مع الجمعية في تنفيذ العديد من الأنشطة ذات الطابع الدعوي والديني.

من جهته، ثمن حجاج جهود الوعظ والإرشاد ووزارة الأوقاف في خدمة الاسلام والمسلمين, والجهود المبذولة في هذا الإطار, مشيرًا الى أن الجمعية لديها طواقم علمية جاهزة للعمل مع وزارة الأوقاف في مجال الدعوة والإرشاد، والبرامج الدعوية والعلمية ذات العلاقة.

وبين حجاج أهمية التركيز في خطبة الجمعة على قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك, والتنسيق المستمر فيما يتعلق بجدول الخطابة والدروس الوعظية بهدف التكامل والتعاون, ومشاركة الوزارة بالآراء لمعالجة كافة القضايا الحرجة.

يُذكر أن هذا اللقاء ضم الى جانب عويضة وحجاج كل من د. عبد الله أبو عليان نائب مدير عام الوعظ و أ. محمد أبو عامر مدير الوعظ والإرشاد و أ. حبيب الوحيدي مدير دائرة إعداد الدعاة و أ. وفا محمود عياد مدير دائرة بحوث الدعوة و أ. وليد حلس نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة د. صالح الكاشف وأ. خميس الهيثم وأ. رامز الحلبي وأ. طاهر السويركي