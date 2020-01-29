وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الرياضي لشرطة خان يونس يختتم بطولة تنس الطاولة وكالة الرأي الفلسطينية هنية لعباس: يجب أن نعمل في خندق واحد وننهي الانقسام وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تتفقد الأراضي الوقفية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنفذ مئات الفعاليات المدرسية رفضاً "لصفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية "الاوقاف" تتابع أمور بعض المقابر في الوسطى والشمال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس تنظم عدة لقاءات حول التغذية الصحية وكالة الرأي الفلسطينية تمكين المرأة في النصيرات ينظم محاضرة صحية عن الطفولة المبكرة وكالة الرأي الفلسطينية ..الوعظ والإرشاد بالأوقاف تنظم أكثر من 88 ألف درس ومحاضرة وعظية وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يختتم أعمال اليوم العلمي الأول للموسم 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التخطيط بالداخلية تنفذ أكثر من 150 نشاط العام الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

تحفيظ غزة بالأوقاف يُكرم كوكبة من حفظة القرآن

29 كانون ثاني / يناير 2020 01:17

تحفيظ غزة بالأوقاف يُكرم كوكبة من حفظة القرآن
تحفيظ غزة بالأوقاف يُكرم كوكبة من حفظة القرآن

غزة- الرأي

كرم قسم التحفيظ بمديرية أوقاف غزة،  وبالتعاون مع مسجد الصفا والمروة كوكبة من حفظة كتاب الله وخريجي الدورات العلمية خلال حفل أقامه بحضور أ. عبد اللطيف سالم رئيس قسم التحفيظ و أ. أحمد أبو رأس مشرف دورات الأحكام ولفيف من الأمراء والمحفظين بالمسجد.
وتحدث سالم عن أجر القرآن الكريم ودوره في إعداد جيل قادر على مواصلة الطريق لتحرير بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، موضحاً أن القسم بصدد الإعلان عن مزيد من الدورات العلمية والأنشطة التي تلبي حاجات ورغبات مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لمديرية أوقاف غزة.
وفي ذات السياق، عقد مرشدي التحفيظ بأوقاف غزة اجتماعاً مع المحفظين لمناقشة خطة مراكز التحفيظ للعام الجديد والبرامج العلمية المنوي تنفيذها خلال العام الجاري.
وفي سياق أخر، عقد م. محمد أبو سعدة رئيس قسم الوعظ والإرشاد اجتماعاً لوعاظ المديرية لوضع محددات العمل الوعظي خلال العام الحالي, مبينًا أن القسم سينفذ برامج علمية أسبوعية متكاملة حول إحدى القيم الدينية ، بحيث تنفذ في المساجد والمدارس والجامعات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تطالب الدول المسلمة بالانسحاب من اتفاقية سيداو

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟