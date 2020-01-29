تحفيظ غزة بالأوقاف يُكرم كوكبة من حفظة القرآن

غزة- الرأي

كرم قسم التحفيظ بمديرية أوقاف غزة، وبالتعاون مع مسجد الصفا والمروة كوكبة من حفظة كتاب الله وخريجي الدورات العلمية خلال حفل أقامه بحضور أ. عبد اللطيف سالم رئيس قسم التحفيظ و أ. أحمد أبو رأس مشرف دورات الأحكام ولفيف من الأمراء والمحفظين بالمسجد.

وتحدث سالم عن أجر القرآن الكريم ودوره في إعداد جيل قادر على مواصلة الطريق لتحرير بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، موضحاً أن القسم بصدد الإعلان عن مزيد من الدورات العلمية والأنشطة التي تلبي حاجات ورغبات مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لمديرية أوقاف غزة.

وفي ذات السياق، عقد مرشدي التحفيظ بأوقاف غزة اجتماعاً مع المحفظين لمناقشة خطة مراكز التحفيظ للعام الجديد والبرامج العلمية المنوي تنفيذها خلال العام الجاري.

وفي سياق أخر، عقد م. محمد أبو سعدة رئيس قسم الوعظ والإرشاد اجتماعاً لوعاظ المديرية لوضع محددات العمل الوعظي خلال العام الحالي, مبينًا أن القسم سينفذ برامج علمية أسبوعية متكاملة حول إحدى القيم الدينية ، بحيث تنفذ في المساجد والمدارس والجامعات.