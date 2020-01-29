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مع مسئول لجنة التطوير بالأوقاف

مدير أوقاف الشمال يبحث آليات الارتقاء بالمساجد

29 كانون ثاني / يناير 2020 01:37

مدير أوقاف الشمال يبحث آليات الارتقاء بالمساجد
مدير أوقاف الشمال يبحث آليات الارتقاء بالمساجد

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر سالم، مع مسئول لجنة تطوير المساجد بوزارة الأوقاف أ. عادل الهور كافة الملفات الخاصة بمساجد المحافظة وآليات الارتقاء بها, بمشاركة كل من مدير مساجد الوسطى والجنوب أ. رجائي حسين ومدير مساجد غزة والشمال أ. عدلي البرش.

استعرض سالم خلال اللقاء جهود مديريته في توفير كامل الخدمات للمساجد، معرباً عن استعداد المديرية للتعاون مع كل الجهات من أجل الارتقاء بالمساجد, وتقديم كامل الدعم لها بما يساهم في تحقيق أداء رسالتها.

وأوضح الهور أن هذه الزيارة تأتي في إطار العمل على ترتيب جهود الأوقاف في مجال خدمة المساجد وسبل الارتقاء بالمسجد والعاملين فيه.

وفي ذات السياق التقى الهور خلال الزيارة برئيس قسم المساجد الشيخ حسن ظاهر وعدد من رؤساء الأقسام واستمع منهم حول المعوقات التي تواجه المساجد في العمل والحلول المناسبة لها، مؤكداً علي حرص وزارة الاوقاف الشديد للارتقاء بالمسجد والعاملين بها.

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