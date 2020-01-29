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تعليم شرق خان يونس تطلق مسابقة الاستعراض الفني

29 كانون ثاني / يناير 2020 01:39

تعليم شرق خان يونس تطلق مسابقة الاستعراض الفني
تعليم شرق خان يونس تطلق مسابقة الاستعراض الفني

خان يونس- الرأي

أطلقت مديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس، مسابقة الاستعراض الفني، بحضور وفد من الوزارة ضم كلًا من رئيس قسم النشاط الثقافي أ. أحمد الشامي، ورئيس قسم النشاط الفني أ. زكريا الحداد، ورئيس قسم النشاط الموسيقي أ. عصام أبو يوسف، ومن المديرية رئيس قسم الأنشطة أ. محمد أبو غالي، ومشرف النشاط الرياضي أ. ديب الشاعر، ولجنة التحكيم المكونة من أ. مشرف النشاط الثقافي أ. عبد الله عبد الغفور، و أ. فايقة حمدان، و أ. رامز حسن، وذلك في قاعة طيبة.
يذكر أن المسابقة خاصة بطالبات المدارس الأساسية، وتجرى على مرحلتين: المرحلة الأولى من الصف الأول حتى الثالث، والمرحلة الثانية من الرابع حتى السادس، وستستمر لمدة يومين.

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