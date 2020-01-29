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الصحة والصليب الأحمر يبحثان جملة من المشاريع الصحية

29 كانون ثاني / يناير 2020 01:58

الصحة والصليب الأحمر يبحثان جملة من المشاريع الصحية
الصحة والصليب الأحمر يبحثان جملة من المشاريع الصحية

غزة- الرأي

بحث د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  برئاسة السيدة مونيكا جيجاكس مديرة قسم الصحة في فلسطين، جملة من المشاريع الصحية، أهمها مشروع قسم الطواري من حيث تدريب الطواقم العاملة، وأهمية هذا القسم في تحقيق اضافة مميزة لسلسة الخدمات الصحية المقدمة خاصة انه يعد خط الدفاع الأول في استقبال جميع الحالات المرضية.
وأطلع د. ابو سلمية الوفد على تطورات المشهد الصحي فيما يتعلق بأزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود وغيرها من الأزمات التي تثقل من خطر حصول المرضى على بروتوكولاتهم العلاجية بشكل كامل.

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