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بعد انقطاع لعامين .. دخول شاحنات محملة بإطارات السيارات لغزة

29 كانون ثاني / يناير 2020 01:59

غزة - الرأي

دخلت، ظهر الأربعاء، شاحنات محملة بإطارات السيارات "الكوشوك" إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالمعبر، إن إدخال إطارات السيارات جاء بعد انقطاع أكثر من عامين.

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