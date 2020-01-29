مديرية تعليم رفح تعقد لقاء مجتمعياً مع أهالي منطقة غرب رفح

غزة- الرأي

عقد مدير التربية والتعليم رفح أشرف عابدين، لقاًء مع المجتمع المحلي لمنطقة تل السلطان والبحر وذلك في مقر لجنة تل السلطان التطويرية، بحضور رئيس قسم الأنشطة التربوية زايد قشطة، والمجلس الأعلى لأولياء الأمور، وممثلي المؤسسات المحلية وشخصيات رسمية وشعبية ووجهاء ومخاتير المنطقة .

وفي بداية اللقاء شكر عابدين لجنة تل السلطان على تنظيمها لهذا اللقاء والذي يضم أكثر من منطقة السلطان والحشاشين والمواصي والسعودي، معبراً عن سعادته بهذا الاستقبال الكبير من عائلات المناطق المذكورة ، واستعرض عابدين إنجازات المديرية منها التربوية والمجتمعية التي حققتها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/2020، مشيراً أنه سيتم توفير قطع أراضي لبناء مدارس جديدة ، وفي الوقت القريب سيتم المباشرة في بناء مدرسة القدس الثانوية التي ستخدم عدد كبير من طالبات المنطقة، وهناك جهود تبذل لإنشاء مدارس جديدة لخدمة جميع المناطق حسب الاحتياجات السكانية.

وأشاد عابدين بدور المجتمع المحلي في مساندة العملية التعليمية، مؤكداً أن المديرية تسعى دائماً إلى التعاون المستمر مع للمجتمع المحلي والمؤسسات المحلية والمجتمعية، ونوه أنه سيتم التحضير للقاء مجتمعي شامل وعلى مستوى محافظة رفح في الوقت القريب .

وتم فتح باب النقاش مع الجمهور الخارجي من اقتراحات ومشاكل وحلول .