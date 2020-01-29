دائرة الأشعة بمجمع الشفاء تجري 200ألف صورة تشخيصية خلال العام 2019

غزة- الرأي

أصدرت دائرة الأشعة بمجمع الشفاء الطبي تقريرها السنوي للعام المنصرم والذي أظهر تجاوز 200 ألف صورة تشخيصية تم إجراءها في الأقسام المختلفة لدائرة الأشعة.

كما وأظهر التقرير أن عدد حالات التصوير للأشعة السينية بلغ " 143 ألف فيما بلغ عدد صور الأشعة المقطعية " 16 ألف دولار وبلغ عدد صور الرنين المغناطيسي " 6532" حالة وعدد صور الألتراساوند" 32 ألف و" 1000" حالة تصوير للثدي، إضافة إلى "2064" تصوير بانوراما للأسنان

وأوضح د. كمال جبر مدير دائرة الأشعة بالمجمع أنه تم إجراء الأشعة التداخلية لأكثر من 507 حالة مرضية، و(1751) تصوير أشعة ملونة.

كما وأشار إلى النجاحات النوعية والمتميزة التي قدمها الكادر الطبي والفني لحالات مرضية نادرة وأخري معقدة، ساهمت في علاج المرضى بشكل قياسي وأيضا ترشيد استخدام الأدوية الصحية بما يساهم في الحد من سفر المرضي للعلاج بالخارج.