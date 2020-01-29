الصحة تعزز مفهوم التغذية الصحية للمرضى المزمنين

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة أن دائرة التغذية في الإدارة العامة للرعاية الأولية بالوزارة لها اهتمام كبير في تعزيز برنامج التغدية العلاجية ومتابعة مدى فاعلية التدخل التغذوي والاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة في الطعام للتغلب علي العديد من المشكلات الصحية و الوقاية منها.

أوضحت مدير دائرة التغذية في الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة د. سمر النخالة، أن استراتيجية وزارة الصحة تؤكد على الدور الهام الذي تلعبة التغذية العلاجية في تعزيزالصحة والوقاية من الأمراض المزمنة وكيفية التعايش مع هذه الأمراض وتفادي المضاعفات السلبية الناتجة عنها وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت أن الهدف من البرنامج هو تعزيز مفهوم التغذية الصحية المناسبة لمرضى السمنة بشكل خاص إضافة إلى جميع المرضى المحتاجين للاستشارة بشكل عام كمرضى السكر والضغط.

وأشارت د. النخالة إلى أن الدائرة تعمل على التأكيد على مقدمي الخدمات الصحية بضرورة تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات استشارية أو علاجية في مجال التغذية الصحية، لأخصائيي التغذية في المراكز الصحية الأولية الرئيسيه (الرمال، صبحة الحرازين، الزيتون، الشاطئ، الشيخ رضوان) حيث بلغ مجموع عدد الحالات التي تم متابعتها نحو (1200) خلال عام 2019،منها(201)حالة ضغط دم،(249)مرضى سكري ،(267)حاله مرضى سكري وضغط دم،(184)حالة سمنه،(89)حالة نحافة،(204)حالة سوء تغذية للأطفال.

وحول البرامج الأساسية للدائرة، أوضحت د. النخالة أن الدائرة تشرف على برنامج الرصد التغذوي الوطني الذي يتم فيه مراقبة الوضع التغذوي للمجتمع الفلسطيني من خلال تحديد معدلات انتشار الأنيميا (فقر الدم) لدى الأطفال الرضع والسيدات الحوامل حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم أخذ بيانتهم في برنامج الرصد التغذوي عام 2019 حوالي (9255) منهم (6290)طفل مصاب بمرض فقر الدم فيما بلغ عدد السيدات الحوامل اللواتي تم أخد بياناتهن ( 8165) منهن (3104) سيده مصابه بفقر الدم.