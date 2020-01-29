التنمية الاجتماعية توزع مساعدات على الفقراء

غزة- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة الماليزيا، كمية من المساعدات الإغاثية للأسر الفقيرة والمتعففة في قطاع غزة، حيث تمثلت هذه المساعدات في فرشات وحرامات ودفايات وجاكيت أطفال

و شكرت الوزارة الشعب الماليزي والمؤسسة الماليزية الداعمة عل هذه المساعدات لما لها من دور كبير في التخفيف عن الأسر الفقيرة ودعت الوزارة المؤسسات والجمعيات الخيرية الدولية بمد يد العون لمساندة الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وبينت الوزارة أنها ماضية في خدمة الأسر الفقيرة في المجالات المختلفة، وستبذل كل الجهود من أجل توفير ما تستطيع من مساعدات وخدمات من أجل تحسين الوضع المعيشي لسكان القطاع في ظل الحصار الخانق.

وتقدمت مجموعة من الأسر المستفيدة بالشكر الكبير للوزارة وللماليزين على هذه المساعدة لما لها من أثر طيب وواضح في التخفيف عنهم ومساندتهم ، مطالبين بمزيد من الدعم والمساعدات التي لها الدور في إعالة هذه الأسر وسد حاجاتها الأساسية، مع ضرورة توفير العديد من المتطلبات الحياتية لهذه الأسر لتخفيف عنها.