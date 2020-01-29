عريقات: المصالحة ستتم وسينتهي الفصل بين غزة والضفة

مددت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، اعتقال المحامي أصيل ضياء زغيبي من جنين، للمرة الثامنة على التوالي .
وأفاد ذوو زغيبي، أن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم مددت اعتقال نجلهم حتى الحادي عشر من شهر شباط المقبل، وجرى نقله إلى سجن "مجدو".
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29 كانون ثاني / يناير 2020 04:18
وكالات-الرأي:
مددت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، اعتقال المحامي أصيل ضياء زغيبي من جنين، للمرة الثامنة على التوالي .
وأفاد ذوو زغيبي، أن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم مددت اعتقال نجلهم حتى الحادي عشر من شهر شباط المقبل، وجرى نقله إلى سجن "مجدو".