عريقات: المصالحة ستتم وسينتهي الفصل بين غزة والضفة

وكالات-الرأي:

مددت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، اعتقال المحامي أصيل ضياء زغيبي من جنين، للمرة الثامنة على التوالي .

وأفاد ذوو زغيبي، أن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم مددت اعتقال نجلهم حتى الحادي عشر من شهر شباط المقبل، وجرى نقله إلى سجن "مجدو".