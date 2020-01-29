إصابة مواطن برصاص مستوطن غرب رام الله المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب مواطن بعيار حي في كتفه، أطلقه مستوطن بالقرب من حاجز بيت سيرا العسكري غرب مدينة رام الله المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القرية، أن المواطن سائد حسين فلنة من قرية صفا، ويعمل أستاذا في قرية بيت عور المجاورة، أصيب برصاصة أطلقها مستوطن، عندما كان يقوم بإصلاح مركبته المتعطلة، نقل على إثرها للمستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وأكدت تلك المصادر أن عددا من الشبان أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم خلال المواجهات التي اندلعت في بيت سيرا تنديدا بما تسمى "صفقة القرن".