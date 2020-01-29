الصحة: إضافة جهاز جديد لفحص "الإيدز" وأمراض الكبد شمال غزة

غزة- الرأي:

أضافت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، جهازًا جديدًا لفحص الفيروسات بوحدات الدم لمستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، ويأتي ذلك ضمن جهودها الحثيثة في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تسعى وزارة الصحة وبالتعاون مع شركائها وداعميها المحليين والدوليين لإضافة خدمات وأجهزة نوعية لمستشفيات قطاع غزة.

وأكد مدير دائرة المختبر بمستشفى الإندونيسي أ. كايد أحمد تسلم دائرته لجهاز فحص فيروسات الدم خلال النصف الأول من العام 2019، حيث يتم عبر الجهاز فحص أمراض الكبد الوبائي من النوعين بي وسي، إضافة إلى فيروس نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز).

وأشار كايد إلى أن اضافة الجهاز تأتي ضمن سياسة الوزارة الهادفة لتطوير الخدمات الطبية في محافظة شمال قطاع غزة، وتقديم خدمات علاجية آمنة للمواطنين، مبيناً أهمية الجهاز في أوقات الطوارئ والحروب، حيث يضمن وجوده استمرار توفير وحدات دم آمنة، وكذلك تسريع الحصول على النتائج بعد أن كانت ترسل لمجمع الشفاء الطبي وتستغرق أياماً لفحصها واستعادتها.

ونوه إلى أن وجود الجهاز في المستشفى الإندونيسي يقدم خدمات فحص وحدات الدم لكل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة، كمستشفى بيت حانون ومستشفى كمال عدوان.

ويذكر أن اضافة جهاز فحص فيروسات الدم للمحافظة الشمالية، يأتي ضمن سياسات الوزارة الهادفة للتوزيع العادل للخدمات الصحية، حيث يتوافر الجهاز الخاص بفحص فيروسات الدم في المستشفيات الكبرى في قطاع غزة.