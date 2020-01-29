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الصحة تُجري فحص الليثيوم لمرضى الطب النفسي بغزة

29 كانون ثاني / يناير 2020 06:50

فحص الليثيوم
فحص الليثيوم

غزة- الرأي:

أكد مدير عام الطب النفسي د. يحيى خضر أن اجراء فحص الليثيوم لصالح مرضى الطب النفسي في مختبر مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال يعد من الجهود المميزة التي قامت بها وزارة الصحة للمحافظة على صحة مرضى الطب النفسي خلال العام الماضي 2019.

وأوضح د. خضر ان إجراء هذا الفحص يأتي للتحقق من نسبة الليثيوم في جسم المريض النفسي لتحديد وضبط الادوية التي تدخل ضمن بروتوكول علاج المرضى، وللتأكد من كفاءة الكلى في تنقية الدم من السموم، وعدم تراكم عنصر الليثيوم في الجسم، لافتا أن دم الإنسان الطبيعي لا يحتوي على أي نسبة من الليثيوم، وفي حال دخوله للجسم يجب على الكليتين تنقية الدم وإخراجه خارجًا.

ونوه أن هذا الفحص لا يتوفر في المختبرات الخاصة الخارجية لندرة استخدامه الا في حالة المرضى النفسيين.

وذكر د. خضر ان عنصر الليثيوم يستخدم في تحضير العديد من العقاقير والأدوية، وبشكلٍ رئيسي في علاج بعض الأمراض النفسية والعقلية منها مرض ثنائي القطب والاكتئاب وانفصام الشخصية، ومع أنَّ الليثيوم يعد فعالًا في علاج هذه الأمراض النفسية والتخفيف من حدتها، إلا أنَّ له العديد من الأضرار والآثار الجانبية على الكلى والغدة الدرقية، لذلك يجب إجراء تحليل الليثيوم في الدم لمن يخضع للعلاج بالليثيوم بشكلٍ دوري.

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