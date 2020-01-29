الصحة: شهد عام 2019 انشاء مركز التهابات العظام بمجمع ناصر الطبي

غزة- الرأي:

استمراراً منها في سياسة التوزيع العادل للخدمات الطبية على مختلف محافظات قطاع غزة، وبهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية، عمدت وزارة الصحة على انشاء مركز لرعاية مرضى التهابات العظام والكسور المعقدة بمجمع ناصر الطبي خلال العام 2019.

وفي ذات السياق، يشير د. أيمن الفرا نائب مدير عام مجمع ناصر الطبي أن فكرة انشاء المركز جاءت نتيجة للمضاعفات التي احدثتها مقذوفات الاحتلال من مضاعفات وكسور ملتهبة وبكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية ما استدعى الوزارة للتحرك السريع لإنشاء مركز لعلاج مثل هذه الحالات والتي تحتاج عادة العلاج على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالمشروع الجديد والذي يأتي بدعم من منظمة أطباء بلاحدود خلال شهر ابريل من العام الجاري و تقدر تكلفة المشروع بــ 300 الف دولار.

و سيضم المشروع غرفتين لإجراء العمليات، وغرف مبيت منفردة للمرضى بسعة سريرية تبلغ 23 سرير.

ويشير د. الفرا إلى أن بداية المشروع جاءت على مراحل بعد اعتماد مجمع ناصر من قبل الوزارة كمركز ثاني رئيسي في قطاع غزة لمعالجة مضاعفات الكسور، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية وبعد استقطاب الوزارة العديد من الكوادر الطبية المتخصصة في مجال جراحة العظام للعمل بمجمع ناصر.

وشهد مجمع ناصر الطبي خلال عام 2019 والذي يقدم خدماته لقرابة 400 ألف مواطن، العديد من التطورات كان ابرزها افتتاح مبنى الياسين، كما عمدت الوزارة على ارفاد المجمع بالعديد من الكفاءات الطبية بمختلف التخصصات بما يعزز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من محافظات جنوب قطاع غزة.