الصحة تفتتح دورة لمفتشي الإدارة العامة للرعاية الأولية

غزة- الرأي:

افتتحت وزارة الصحة والمعهد العالي للقضاء دورة مهام واختصاص مأموري الضبط القضائي لمفتشي الإدارة العامة للرعاية الأولية – صحة البيئة

بدوره قال مدير عام الشئون القانونية أ. سعيد البطة بأن هذه الدورة تستهدف 25 مفتش من قسم صحة البيئة بالوزارة وتهدف إلى تعزيز التوعية القانونية في هذا المجال بشأن الضبطية القضائية ومفهومها وأهميتها والقواعد المنظمة للضبطية بقانون الإجراءات الجنائية والقواعد المنظمة للرقابة والتفتيش من مرحلة المحاكمة

واكد أ. البطة على أهمية الدورة كذلك كون المحاضرين هم رؤساء نيابة وقضاه محاكم وسبق للمعهد أن نظم دورات سابقة لأقسام أخرى داخل الوزارة.