وحدة الإسعاف والطوارئ نفذت نحو 62 ألف مهمة خلال عام2019

غزة- الرأي:

تعد وحدة الإسعاف والطوارئ مكون رئيس في منظومة الخدمات الصحية لوزارة الصحة ،حيث تقدم خدماتها وفقاً للمعايير الدولية والمهنية المتبعة.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن وحدة الاسعاف والطوارئ أنها نفذت نحو 62 ألف مهمه عمل متنوعة خلال عام2019.

وبين التقرير أن مهام نقل مرضى غسيل الكلى بلغ (11)ألف حاله، بينما بلغ عدد الحالات التي تم نقلها من مستشفى الى أخر (31)ألف حاله ،الى جانب مايقارب (1200)مهمه لنقل المرضى من العيادات الى المستشفى و(5400)مهمة لنقل المرضى من والى المعابر.

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نقلت 4 آلاف حاله طارئة من موقع الحدث ،و(182) حاله مرضية الى مراكز التأهيل ،ونقل (535)حالة وفاة وطب شرعي .

و على صعيد العمل الاداري ومهمات الصيانة في وحدة الاسعاف والطوارئ خلال عام 2019 ،بلغت (6)آلاف مهمه .

الجدير ذكره، أن طواقم الاسعاف والطوارئ تبقى على جهوزية واستعداد لخدمة المرضى على مدار الساعة.