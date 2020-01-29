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الصحة تشرع بانشاء وحدة لالتهابات العظام في مجمع ناصر

29 كانون ثاني / يناير 2020 07:26

مجمع ناصر
مجمع ناصر

غزة- الرأي:

في اطار سياسة وزارة الصحة الرامية لتطوير و تحديث خدماتها الصحية لتلبى احتياجات كافة المرضى في جميع محافظات قطاع غزة،تشرع الوزارة بانشاء وحدة التهابات العظام والكسور في مجمع ناصر الطبى لتكون خدماتها مركزية تستقيل كافة المرضى ذوى الجروح الملتهبة و مصابى العودة و كسر الحصار.

و في السياق يوضح د.أيمن الفرا مدير مستشفى ناصر بمجمع ناصر الطبى بمحافظة خانيونس،أن هذا المشروع يأتى في اطار معالجة الاشكاليات الناجمة عن تعدد اصابات مسيرة العودة ،لافتا الى أن هذه الاصابات معقدة بعدما لوحظ وجود التهابات عديدة لدى مصابى الكسور نتيجة الأعيرة النارية المتفجرة من قبل الاحتلال و التى قد تؤدى الى البتر.

و يضيف الفرا خلال لقاء اعلامى:”كان هناك تحد كبير بايجاد تخصصات تعالج هذه الاشكالات من خلال افتتاح قسم الكسور المعقدة،الى جانب الشروع في انشاء مركز التهابات العظام والكسور خاصة مع وجود أنواع عديدة من البكتيريا التى لا تستجيب للمضادات الحيوية المعهودة و تحتاج الى المكوث لايام عديدة بالمستشفى و اجراء الفحوصات و المزارع بشكل دورى ،كما و تحتاج الى المضادات الحيوية المعمول بها وفق بروتوكولات معتمدة ولمدة طويلة و التى قد تكون غير متوفرة في وزارة الصحة.

و ثمن د.الفرا جهود الشركاء في العمل الصحى الدولى و التى استجابت لتبنى هذا المشروع وعليه تم توفير المكان لانشائه و هو قسم العمليات السابق في المستشفى الى جانب جناح الادارة .

و تابع قائلا:”بدأ العمل بتحويل هذا المكان ليصبح غرفة عمليات و (23) غرفة عزل متفردة لتزود بكافة الاحتياجات .

و ذكر أن هذا المشروع سيتم البدء بتشغيله بالتعاون مع وزارة الصحة و مجمع ناصر لاستقبال جميع المصابين المحولين من مستشفيات قطاع غزة و يعانون من التهابات العظام و بحاجة لاجراء عمليات و مزارع و مضادات حيوية،لافتا الى أنه سيتم العمل به في بداية ابريل من العام الجارى و استقبال الحالات بهذا المجال .

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