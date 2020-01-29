وكالة الرأي الفلسطينية أسرى "عوفر" يقررون إعادة وجبة الإفطار غدًا وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الصحة يبحث مع نقابة الصيادلة الملفات المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: عززنا مفهوم التغذية الصحية للمرضى المزمنين وكالة الرأي الفلسطينية صيدلة مجمع الشفاء تصرف قرابة 168 ألف صرف دواء للمنومين وللصيدلة الخارجية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشرع بانشاء وحدة لالتهابات العظام في مجمع ناصر وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الإسعاف والطوارئ نفذت نحو 62 ألف مهمة خلال عام2019 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تفتتح دورة لمفتشي الإدارة العامة للرعاية الأولية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والصليب الأحمر يبحثان جملة من المشاريع الصحية وكالة الرأي الفلسطينية 2019... شهدت مستشفيات وزارة الصحة ثورة انشائية وتطويرية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: شهد عام 2019 انشاء مركز التهابات العظام بمجمع ناصر الطبي
أخبار » الأخبار الحكومية

تم متابعة (1200 ) مريض خلال 2019

الصحة: عززنا مفهوم التغذية الصحية للمرضى المزمنين

29 كانون ثاني / يناير 2020 07:31

غزة- الرأي:

أولت دائرة التغذية في الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة إهتماماً كبيرا في تعزيز برنامج التغدية العلاجية ومتابعة مدى فاعلية التدخل التغذوي والاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة في الطعام للتغلب علي العديد من المشكلات الصحية و الوقاية منها.

أوضحت مدير دائرة التغذية في الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة د. سمر النخالة أن استراتيجية وزارة الصحة تؤكد على الدور الهام الذي تلعبة التغذية العلاجية في تعزيزالصحة والوقاية من الأمراض المزمنة وكيفية التعايش مع هذه الأمراض وتفادي المضاعفات السلبية الناتجة عنها وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.
وأكدت أن الهدف من البرنامج هو تعزيز مفهوم التغذية الصحية المناسبة لمرضى السمنة بشكل خاص إضافة إلى جميع المرضى المحتاجين للاستشارة بشكل عام كمرضى السكر والضغط.

وأشارت د. النخال إلى أن الدائرة تعمل على التأكيد على مقدمي الخدمات الصحية بضرورة تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات استشارية أو علاجية في مجال التغذية الصحية، لأخصائيي التغذية في المراكز الصحية الأولية الرئيسيه (الرمال، صبحة الحرازين، الزيتون، الشاطئ، الشيخ رضوان) حيث بلغ مجموع عدد الحالات التي تم متابعتها نحو (1200) خلال عام 2019،منها(201)حالة ضغط دم،(249)مرضى سكري ،(267)حاله مرضى سكري وضغط دم،(184)حالة سمنه،(89)حالة نحافة،(204)حالة سوء تغذية للأطفال.

وحول البرامج الأساسية للدائرة، أوضحت د. النخال أن الدائرة تشرف على برنامج الرصد التغذوي الوطني الذي يتم فيه مراقبة الوضع التغذوي للمجتمع الفلسطيني من خلال تحديد معدلات انتشار الأنيميا (فقر الدم) لدى الأطفال الرضع والسيدات الحوامل حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم أخذ بيانتهم في برنامج الرصد التغذوي عام 2019 حوالي (9255) منهم (6290)طفل مصاب بمرض فقر الدم فيما بلغ عدد السيدات اللواتي تم أخد بياناتهن ( 8165) منهن (3104) سيده مصابه بفقر الدم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تطالب الدول المسلمة بالانسحاب من اتفاقية سيداو

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟