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البرلمان التونسي يُدين "صفقة القرن" ويصفها بــ"العنصرية"

29 كانون ثاني / يناير 2020 07:57

تونس
تونس

وكالات-الرأي:

أدان مجلس نوّاب الشعب التونسي، بشدة، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما يُسمّى "صفقة القرن"، ووصفها بـ"العنصرية"، مؤكدا أنها "تضرب بالقوانين والثوابت الدولية عرض الحائط".

كما عبّر المجلس، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، عن رفضه المطلق "للإعتداء السافر على الحق الفلسطيني وعلى جزء مقدس من الأمتين العربية والإسلامية"، مُعلنا تضامنه مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والقدس عاصمتها الأبدية.

وثمّن "الهبّة الشعبيّة المندّدة بهذه الصفقة المُخزيّة، وتداعي جميع الأطراف والفصائل الفلسطينيّة لتوحيد الجهود والتحرّكات لتفعيل مواقف الرفض التي تمّ التعبير عنها".

وفي هذا الصدد، دعا مجلس النواب البرلمانات العربيّة والإسلاميّة، وبرلمانات الدول الصديقة الداعمة للحق الفلسطيني، والبرلمانات الإقليميّة والدوليّة، إلى "إدانة هذا السلوك العدائي تجاه قضيّة إنسانيّة وحضاريّة عادلة".

وطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتخاذ "قرار موحّد ينتصر للحق الفلسطيني، والشروع في خطوات عملية للحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط المشؤوم".

كما دعا وزارة الشؤون الخارجية التونسية وكل القوى المدنية في تونس والعالم، إلى "تعبئة جهودها وتوحيدها من أجل التصدّي لهذا المخطط الذي يستهدف شرعنة الاحتلال والظلم وسرقة الأراضي والحقوق الفلسطينيّة".

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