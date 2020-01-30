الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس، غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وغدا الجمعة يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها الى حوالي 70كم/ ساعة والبحر مائجا .

وبعد غد السبت تنبأت بأن يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم دون تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا الى شديد البرودة، فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

ويوم الأحد المقبل يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح خاصة يوم الجمعة، والتزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.