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اعرف سببه وإزاى تعالجه.. أنواع البلغم وألوانه المختلفة

30 كانون ثاني / يناير 2020 09:10

اعرف سببه وإزاى تعالجه.. أنواع البلغم وألوانه المختلفة
اعرف سببه وإزاى تعالجه.. أنواع البلغم وألوانه المختلفة

أمراض الشتاء كثيرة ومتعددة وخصوصا أمراض الجهاز التنفسى والصدر ونزلات البرد والأنفلونزا ويعتبر أبرز أعراضها البلغم المستمر، ووفقا لما ذكره موقع everydayhealth فأن هناك أسباب مختلفة للإصابة بالبلغم قد تكون أسباب لها علاقة بالجهاز التنفسى ومنها:

أسباب البلغم

 1: الهاب جيوب الأنفية.

2: الحساسية الشديدة.

3: التعرض لنزلات البرد والأنفلونزا.

4:الالتهاب الرئوى يسبب المخاط الشديد مع السعال وضيق التنفس.

وقد يكون البلغم ناتج عن الاصابة بأمراض الجهاز الهضمى وخصوصا التهابات المعدة وارتجاع المرىء.

وذكر الموقع أنواع امختلفة من البلغم وألوانه وهى:

أنواع البلغم وألوانه
 
1: البلغم الأخضر
 

وهو دليل على الإصابة بالتهاب شديد فى الشعب الهوائية وجيوب الأنفية أو الاصابة بالالتهاب الرئوى ويصاحب  الأعراض ألم شديد فى الجسم مع السعال والعطس المستمر.

2:البلغم الأبيض
 

الاصابة بالبلغم الأبيض يدل على الإصابة بالتهاب الحلق ونزلات البرد والأنفلونزا.

3:البلغم البنى
 

يكون سببه الإصابة بالتهاب جرثومى والتهاب فى الشعب الهوائية.

4:البلغم الأحمر
 

يكون سببه الالتهاب الرئوى وفشل القلب وفى بعض الأحيان قد يكون البلغم بسبب سرطان الرئة.

5:البلغم الأسود
 

وفى الغالب يكون البلغم الأسود ناتج عن الافراط فى التدخين.

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للتخلص من البلغم المستمر مع تناول الأدوية التى يصفها الطبيب لعلاج المشكلة الرئيسية وهى:

نصائح لعلاج البلغم

1:ينصح بالإكثار من تناول السوائل الطبيعية الدافئة  باستمرار ومنها "الينسون، النعناع، الزنجبيل، القرفة"، وغيرها من السوائل الأخرى.

2:استخدام غرغرة المياه بالملح، فهى من الطرق الطبيعية التى تساعد على طرد البلغم والتخلص من المخاط الشديد والسعال.

3:تجنب التدخين فهو من العادات السيئة التى تؤثر سلبا على صحة الجهاز التنفسى والرئة وتزيد من خطر الاصابة بالبلغم.

4:الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والتى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين، حيث انها تزيد من الاصابة بالبلغم.

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