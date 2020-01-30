6 طرق منزلية للتخلص من الأسنان الصفراء

على الرغم من أن صفار الأسنان ليست بمشكلة عاجلة مثل الام الأسنان، إلا أنه يمكن أن تكلفك ثقتك وتفقدك ابتسامتك، ولحسن الحظ، تحسين لون أسنانك يمكن أن يكون بسيطا مثل تغيير ما تأكله وتشربه.

من أهم الأسباب التي تساهم بتشكل الأسنان الصفراء ما يلي:

أسباب وراثية

التدخين

الإكثار من شرب القهوة

قلة العناية بنظافة الأسنان مثل عدم إستخدام الفرشاة والخيط الطبي.

في كثير من الأحيان يسعى الناس للعلاج المهني لإزالة المسحة الصفراء من أسنانهم، ولكن هذه العلاجات قد تستغرق وقتا طويلا ويمكن أن تكون مكلفة جدا.

لذلك إذا كنت ترغب في التخلص من الأسنان الصفراء، عليك اتباع بعض العلاجات الطبيعية المنزلية. فهناك العديد من المكونات المتواجدة في مطبخك التي يمكنك استخدامها لاستعادة ابتسامة ناصعة البياض

أفضل 6 العلاجات المنزلية للأسنان الصفراء.

1. قشر الموز

يمتاز قشر الموز بفوائده في تبييض الأسنان، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن الضرورية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي يتم امتصاصها عن طريق الأسنان.

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لذلك عليك إتباع الخطوات التالية للتخلص من صفار اسنانك:

يجب إختيار الموز الناضج، وعدم استخدام القشر الأسود

فرك الأسنان جيدا بقشرة الموز الطازجة من الجهة الداخلية وبعد تقشيرها فورا.

اثناء وضع قشرة الموز على الاسنان عليك بابقاء الفم مفتوحا، والشفاه يجب ان تكون بعيدة عن الأسنان

عليك بترك قشر الموز لمدة تزيد عن 5 دقائق للاستفادة من اثارها.

2. صودا الخبز

صودا الخبز والمعروفة باسم بايكربونات الصوديوم (Baking soda) هي واحدة من أفضل المكونات التي يمكنك استخدامها للتخلص من الأسنان الصفراء، وتساعد في إزالة لوحة الصفار وجعل أسنانك بيضاء اللون.

طرق استخدام صودا الخبز:

يمكنك مزج ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع إضافة القليل من معجون الأسنان، ثم ضع هذا الخليط لمرة أو مرتين في الأسبوع.

يمكنك إستخدام غسول الفم مع صودا الخبز لتبييض أسنانك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز ونصف ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين مع كوب واحد من الماء البارد، لمدة ثلاث مرات في اليوم.

يمكنك فرك أسنانك بلطف لمدة دقيقتين على الأقل مع صودا الخبز المخفف. يمكن القيام بذلك مرتين في الأسبوع الأول، وبعد ذلك كل 15 يوما.

تحذير: الإفراط في استخدام صودا الخبز يمكن أن تجريد أسنانك من المينا الطبيعية، وتجعلها أكثر حساسية.

3. قشر البرتقال

تنظيف أسنانك باستخدام قشر البرتقال الطازج بشكل منتظم سوف يقلل من اللون الأصفر المتراكم على أسنانك وذلك من خلال اتباع ما يلي:

عليك فرك قشر البرتقال بأسنانك كل ليلة قبل النوم. فيتامين C والكالسيوم المتواجدان في قشر البرتقال سوف يحارب الكائنات الدقيقة طوال الليل.

في حال لم يتوفر لديك قشر البرتقال الطازج، يمكنك استخدام مسحوق قشر البرتقال المجفف.

4. الفراولة

تحتوي الفراولة على كمية كبيرة من فيتامين C، مما يساعد على جعل أسنانك أكثر بياضا، وذلك من خلال إتباع الطرق التالية:

طحن عدد قليل من الفراولة إلى عجينة، ثم فرك العجينة على أسنانك بلطف مرتين يوميا لبضعة أسابيع، حتى تختفي المسحة الصفراء على أسنانك.

يمكنك خلط لب حبة الفراولة مع نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز ونشر الخليط على أسنانك لبضع دقائق، ثم شطف فمك باستخدام فرشاة أسنانك مع المعجون للتخلص من أي بقايا.

5. الليمون

يمكن أن تساعد خاصية التبييض الموجودة في الليمون أيضا في التخلص من الأسنان الصفراء. من خلال إتباع الطرق التالية:

يمكنك الغرغرة بعصير الليمون

فرك أسنانك بقشر الليمون هي واحدة من أفضل الطرق لجعل أسنانك بيضاء اللون.

مزج بضع قطرات من عصير الليمون وبعض الملح. ومن ثم فركها ولصقها بقوة على أسنانك واللثة. وتركه لبضع دقائق ثم شطف فمك جيدا بالماء.

مسح الاسنان بعصير الليمون باستخدام قطنة.

تحذير: لا ينصح الإفراط باستخدام الليمون لأنه قد يؤثرعلى طبقة المينا، الأمر الذي يعرض أسنانك للإصابة بالحساسية.

6. الملح

يعد الملح إحدى عوامل التطهير الأساسية للأسنان، والتي يتم استخدامها لجميع الأعمار، لأنه يساعد على تجديد محتوى المعادن المفقودة في الأسنان ويساعد على إحياء اللون الأبيض.

يمكنك استخدام الملح بانتظام كل صباح كمسحوق للأسنان بدلاً من معجون الأسنان.

يمكنك خلط الملح بالفحم وتنظيف أسنانك به بانتظام.

يمكنك أيضًا خلط الملح مع صودا الخبز وفركه على أسنانك بلطف.

تحذير: يجب عدم الإفراط باستخدام الملح لأنه يمكن أن يسبب ضررا على اللثة ومينا الأسنان.

إن الأسنان الصحية والبيضاء يمكن أن تجعل من أي شخص أن يبدو أكثر جاذبية وصحة، لذلك عليك الإعتناء بصحة أسنانك من خلال الانتظام بنظافة اسنانك واتباع الطرق التي ذكرت عند الحاجة.