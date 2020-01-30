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دودة في دماغ رجل لمدة 10 سنوات.. كيف دخلت وماذا فعلت بدماغه؟

30 كانون ثاني / يناير 2020 09:40

دودة في دماغ رجل لمدة 10 سنوات.. كيف دخلت وماذا فعلت بدماغه؟
دودة في دماغ رجل لمدة 10 سنوات.. كيف دخلت وماذا فعلت بدماغه؟

في حالة طبية نادرة، كشفت الفحوص عن وجود دودة شريطية داخل دماغ رجل، والأدهى أنها استقرت في موقعها لنحو 10 سنوات.

وكان جيراردو، الذي يعيش في ولاية تكساس الأميركية، يشتكي من صداع دائم وقيء لعدة أشهر، حتى توصل الأطباء أخيرا إلى مصدر معاناته.

ووفقا لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، فإن المختصين اكتشفوا وجود دودة شريطة تنمو في دماغ الرجل منذ 10 سنوات، بعد إجراء الأشعة اللازمة، ونجحوا في إخراجها بجراحة دقيقة.

وتوصل الأطباء إلى أن الدودة دخلت جسم جيراردو عندما تناول وجبة من لحم الخنزير غير المطهو جيدا في المكسيك، قبل أكثر من 10 سنوات.

وقال الرجل الذي عاد لحياته الطبيعية بعد الجراحة: "كان الألم شديدا لدرجة أنني كنت أتعرق من قوته. ألم في الرأس حتى القيء".

وبحسب جوردان أماديو طبيب الدماغ والأعصاب المتابع للحالة، فإن مرض جيراردو "نادر واستثنائي. هذا لا يُرى كثيرا. إنه شيء مختلف".

ويحذر الأطباء من تناول لحوم غير مطهية جيدا، حيث يعتقد أنها المصدر الأول لإصابة الإنسان بالدودة الشريطية، التي يمكن أن تستقر في جسم الإنسان لسنوات دون ظهور أعراض.

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