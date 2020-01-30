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تأهب "إسرائيلي" تحسبًا لمواجهات ومظاهرات بالضفة وغزة

30 كانون ثاني / يناير 2020 10:43

القدس المحتلة - الرأي

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" قررت رفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى، وتعزيز قوات الجيش، بالضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الخميس، إن ذلك يأتي تحسبا واستعدادا لاندلاع تظاهرات ومواجهات، غدا بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على نشر "صفقة ترامب".

وأضافت الصحيفة، أن وزير الجيش، عقد بالأمس جلسة تقدير موقف أمنية، بمشاركة رئيس الأركان كوخافي، وقرر تعزيز القوات بالضفة وعلى حدود غزة، استعدادا لردة فعل الفلسطينيين على الصفقة.

وبحسب الصحيفة، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أن قيادة المنظومة الأمنية، لا تريد اتخاذ إجراءات أمنية قاسية بحق الفلسطينيين في هذه المرحلة، لعدم توتير الأوضاع، خصوصا بالضفة.

 ولفتت الصحيفة، إلى أن تم إعطاء تعليمات لقيادة الجيش، برفع حالة التأهب للدرجة القصوى، استعدادا لوقوع تصعيد أمني بغزة، أو موجة عنف بالضفة.

وأشارت معاريف، الى أن الاختبار الحقيقي، سيكون غدا بعد صلاة الجمعة، حيث تشير التوقعات الى اندلاع مواجهات عنيفة بالضفة، وعلى حدود قطاع غزة، رفضا للصفقة.

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