النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2400) الخميس 30/1/2020
أخبار فلسطينية
- الرئيس الفلسطيني سيتحدث في الأمم المتحدة في غضون 15 يوما
- هنية يدعو قادة الأمة العربية والإسلامية لرفض "صفقة القرن"
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أخبار إسرائيلية
- باراك وأولمرت: نتنياهو يستغل «صفقة القرن» لأغراضه الانتخابية… وستحول إسرائيل دولة ثنائية القومية
- نتنياهو يلتقي بالرئيس الروسي في موسكو لعرض خطة السلام في الشرق الأوسط
الاخبار الدولية
- «أونروا»: لا نية لإنهاء عمل الوكالة وخدماتها مستمرة
- الكويت: الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية
- نتنياهو يلتقي بالرئيس الروسي في موسكو لعرض خطة السلام في الشرق الأوسط
- بوتين يعفو عن السجينة الإسرائيلية
- لجنة أميركية إسرائيلية مشتركة تمهيدًا للضم
- »"صفقة ترامب" تتبنى مطالب إسرائيل بالكامل
- "المجلس النرويجي" و"أوكسفام": مقترح ترمب للشرق الأوسط يقوض فرص السلام وينتهك
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- واشنطن : فرض السيادة على الضفة الغربية بعد الانتخابات الاسرائيلية
اخبار عربية
- الأردن يتمسك بالثوابت ويبتعد عن تفاصيل خطة ترمب
- الكويت: الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية
- إجماع عربي على دعم الفلسطينيين.. و«الجامعة»: «الصفقة» تهدر الحقوق
- باكستان: ندعم إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس
- تنقل 4874 مسافرًا ومنع سفر اثنين من معبر الكرامة
- الجزائر تُؤكد تمسكها بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس
- احتجاجات شعبية بالأردن رفضًا لـ"صفقة القرن"
- العراق والأردن يبحثان تأثيرات "صفقة القرن" على استقرار المنطقة
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الصحف العربية
القدس العربي
- أبو ديس.. عاصمة بعيدة الاحتمال للدولة الفلسطينية المستقبلية- (صور)
- فرقاء اليمن يتفقون على رفض “صفقة القرن”
- الزهار: توحد الفلسطينيين حول “المقاومة” يسقط “صفقة القرن”
- طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ
- إعلام عبري: عباس بعث رسالة خطية “حادة” إلى نتنياهو
- الرئيس الفلسطيني سيتحدث في الأمم المتحدة في غضون 15 يوما
- باراك وأولمرت: نتنياهو يستغل «صفقة القرن» لأغراضه الانتخابية… وستحول إسرائيل دولة ثنائية القومية
- طلاب عرب يرفعون علم فلسطين بجامعة تل أبيب رفضا لـ “صفقة القرن”
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الشرق الأوسط
- أبرز النقاط التي يرفضها الفلسطينيون
- أبو ديس... «عاصمة» يرفضها الفلسطينيون
- الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة وعلى حدود غزة
- الأردن يتمسك بالثوابت ويبتعد عن تفاصيل خطة ترمب
- نتنياهو يؤجل ضم الأغوار... ويعتبر خطة ترمب «فرصة العمر»
- انتقادات لخطة ترمب من مرشحين للرئاسة الأميركية
الخليج الإماراتية
- الفلسطينيون يلتحمون لتقويض «صفقة القرن»
- إجماع عربي على دعم الفلسطينيين.. و«الجامعة»: «الصفقة» تهدر الحقوق
- خطة ترامب للسلام.. تناقضات بارزة في التفاصيل الدقيقة
- الفلسطينيون ينعون الخطة الأمريكية بتظاهرات وإضراب شامل
- الأردن: لا نقبل أي «تسوية» ضد فلسطين
- «فلسطين حرة»..وسم يتصدر العالم رفضاً للخطة
- مسؤول فلسطيني: الوزاري الطارئ بداية التصدي لـ«الصفقة
- «المثلث» في «صفقة القرن»: تصور يرفضه الفلسطينيون
- مسؤول فلسطيني: الوزاري الطارئ بداية التصدي لـ«الصفقة
- «المثلث» في «صفقة القرن»: تصور يرفضه الفلسطينيون
- هوك: ليس في مصلحة الفلسطينيين رفض خطة السلام
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- عباس يتحدث في مجلس الأمن الدولي عن خطة السلام الأمريكية
- سقوط قذيفة هاون من قطاع غزة على جنوب إسرائيل
الشروق المصرية
- إطلاق سراح إسرائيلية في روسيا قبيل لقاء بين بوتين ونتنياهو
- نتنياهو يلتقي بالرئيس الروسي في موسكو لعرض خطة السلام في الشرق الأوسط
- إسرائيل تغير على قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية على أراضيها
الشرق القطرية
- الأردن يحذر من فرض واقع جديد على المقدسات الدينية بالقدس
- الكويت: الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية
- إتحاد العلماء: خطة ترامب مصيرها مزبلة التاريخ
- الاحتلال يغلق المسجد الأقصى والقدس القديمة
- العراق يؤكد وقوفه مع الشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه بعد إعلان ترامب تفاصيل "صفقة القرن"
الاخبار اللبنانية
فلسطين لم تقل كلمتها بعد: لا ثقة بـ«سلطة أوسلو»
- تقديرات إسرائيلية متباينة: الصفقة حلم... لكن هل يتحقّق؟
- الإعلام الأميركي: «فرقعة الأصابع» لا تنهي الصراع
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- هنية يدعو قادة الأمة العربية والإسلامية لرفض "صفقة القرن"
- حماس: سلاح المقاومة "شرعي" ولا يمكن لقوة في الأرض نزعه
- "صفقة القرن".. فلسطين بلا حدود ومدن محاصرة و42% مساحة ضائعة
- ماذا يعني "تغيير الدور الوظيفي للسلطة"؟
- فرقاء اليمن يتفقون على رفض "صفقة القرن"
- جيش الاحتلال: صاروخ بمنطقة مفتوحة بـغلاف غزة
- حماس تدعو الدول العربية والإسلامية إلى الرفض الواضح والصريح لصفقة القرن
- العراق والأردن يبحثان تأثيرات "صفقة القرن" على استقرار المنطقة
- إنهاء قضية اللاجئين وتوطينهم.. الهدف الأبرز لـ"صفقة القرن"
القدس المحلية
- الاحتلال يعتقل مواطناً بالقدس
- تيسير خالد: الدولة التي رسمها ترامب دولة وهمية لا صلة لها بالواقع
- نتنياهو يصل موسكو ويلتقي بوتين
- "اليمين الجديد": تأجيل تطبيق السيادة ضربة خطيرة للمستوطنين
- نتنياهو يزور أوغندا الاثنين المقبل
- مسؤولون إسرائيليون: ضم الأغوار سيعرض اتفاقية السلام مع الأردن للخطر
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جريدة الأيام
- الرئيس: "صفقة القرن" المؤامرة لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ
- »مصر تطالب فلسطين وإسرائيل "بالدراسة المتأنية" للخطة
- »النص الحرفي للبند المتعلق بالقدس في "صفقة القرن"
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- »"صفقة ترامب" تتبنى مطالب إسرائيل بالكامل
- »ندوة حول "السينما في فلسطين ما قبل النكبة" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الحياة الجديدة
- "المجلس النرويجي" و"أوكسفام": مقترح ترمب للشرق الأوسط يقوض فرص السلام وينتهك
- الكويت: الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات
- البرلمان التونسي يُدين "صفقة القرن" ويصفها بــ"العنصرية"
- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من سمير جعجع
وكالة صفا
- حال ضم الأغوار للاحتلال الأمن الإسرائيلي يحذّر من انهيار اتفاق السلام مع الأردن
- يجتذب سياحة داخلية وخارجية بالفيديو: بركة "العنزيّة".. أثر عباسي يقاوم الاحتلال وحده في الرملة
- غارات إسرائيلية على أهداف في غزة
- دون إصابات جيش الاحتلال: سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة بـ"أشكول"
- نشطاء وساسة سويديون يرفضون "صفقة القرن"
- باكستان: ندعم إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس
- تنقل 4874 مسافرًا ومنع سفر اثنين من معبر الكرامة
- الجزائر تُؤكد تمسكها بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس
- احتجاجات شعبية بالأردن رفضًا لـ"صفقة القرن"
- شرطة الاحتلال: العثور على بالونات يشتبه حملها أجسامًا متفجرة بديمونا
وكالة الراي الفلسطينية
- هنية يدعو قادة الأمة العربية والإسلامية لرفض "صفقة القرن"
- سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع دون إصابات
- عريقات: "صفقة القرن" هي خطة أعدها نتنياهو عام 2011
- فيديو الإعلام والزراعة تنظمان ورشة عمل متخصصة
- محكمة هولندية تسقط دعوى قضائية رفعها فلسطيني ضد غانتس
- أسرى "عوفر" يقررون إعادة وجبة الإفطار غدًا
- وكيل وزارة الصحة يبحث مع نقابة الصيادلة الملفات المشتركة
- الأحمد: وفد فصائلي سيتوجه قريبا إلى غزة تمهيدا لتوجه الرئيس
- الاحتلال يغلق "الأقصى" ويعتقل شابين من داخله
سما نيوز
- جيش الإحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة وعلى حدود غزة تحسبا ليوم غد الجمعة
- واشنطن : فرض السيادة على الضفة الغربية بعد الانتخابات الاسرائيلية
- تقدير اسرائيلي : العثور على زعيم فلسطيني يقبل صفقة القرن هو صفر مطلق
- الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة.. والمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال
- الرئيس عباس يرفض استقبال مكالمة ترامب ويبعث برسالة لـ"نتنياهو" حول اتفاقية اوسلو
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فلسطين اليوم
- قرار عربي هام السبت القادم هذا ما كشفة "الأحمد" بشأن وفد غزة وما سيتم بحثه.. وهل سيتم حل السلطة!
- تقرير خاص..في عينابوس ... اعتداءات المستوطنين ليست على المدارس فقط
- "التايمز": خطة ترامب ستفشل لهذه الأسباب
- الاحتلال يطلق النار صوب المواطنين قرب السياج الفاصل جنوب القطاع
- طائرات الاحتلال الحربية تقصف موقعاً للمقاومة جنوب القطاع
عرب 48
- عباس يلوّح بوقف التنسيق الأمني في رسالة إلى نتنياهو
- وفد من الفصائل يتوجه إلى غزة تمهيدا لزيارة عباس
- محكمة هولندية ترد دعوى ضد غانتس
- إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة
- استطلاعات: الليكود يقلص الفارق مع "كاحول لافان"
- غانتس سيطرح "صفقة القرن" لمصادقة الكنيست
- بوتين يعفو عن السجينة الإسرائيلية
- لجنة أميركية إسرائيلية مشتركة تمهيدًا للضم
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وكالة وفا
حدث في مثل هذا اليوم
30 كانون ثاني (يناير)
- 2003م عملية استشهادية قام بها المناضل مراد أبو العسل من سرايا القدس، إذ قام بتفجير نفسه في سيارة إسرائيلية مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة آخرين.
- 1993م مقتل جنديين وإصابة ثالث بجراح بعد قيام مسلحين بإطلاق النار على دورية عسكرية بمنطقة غوش قطيف بخان يونس (جنوب قطاع غزة).
- 1991م إسرائيل تعلن عن مقتل وجرح 285 شخصا حصيلة إطلاق الصواريخ العراقية عليها أثناء حرب الخليج الثانية (1991)، أطلقت بغداد أول صاروخ "أرض - أرض" على إسرائيل الثامن عشر من كانون ثاني (يناير) 1991.
- 1949م عقد "مؤتمر القدس" في مدينة القدس الذي أقر بأن القدس مدينة عربية وعاصمة فلسطين الأبدية ردا على القرار الصهيوني باعتبارها عاصمة لهم.