"الشباب والرياضة" تختتم دورة الإسعافات الأولية في النصيرات

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - دائرة التدريب الرياضي، دورة الإسعافات الأولية لطالبات مدرسة وكالة الغوث الإعدادية "د" بالنصيرات، بالتعاون مع مركز الملتقى الشبابي.

وشارك في الدورة (52) طالبة، تخللها العديد من المهارات وطرق التعامل مع حالات الطوارئ والاصابات، وسط تفاعل واهتمام من المشاركات.

وأكد محمود مسعود مدير التدريب الرياضي بالوزارة أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي تنفذها الوزارة لصالح تطوير مهارات كافة فئات المجتمع، وأشار إلى أن خطة العام 2020 تتضمن العديد من الدورات المتميزة في كافة مخافظات غزة.