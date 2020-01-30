"تعليم خان يونس" تعقد لقاءات لتوضيح مجالات جوائز الأمانة العامة

خان يونس- الرأي

عقد عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، لقاءات مع عدد من رؤساء الأقسام بالمديرية، والمشرفين التربويين.

جاء ذلك، بحضور محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. عطية أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي.

ورحب الفرا بالحضور، موضحاً أن اللقاء يهدف إلى توضيح مجالات جوائز التميز التي أعلنت عنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتوضيح معايير الترشح للجوائز، وتشمل الجوائز المشرفين المتميزين ومديري ومديرات المدارس ونوابهم والمعلمين المتميزين، والمرشدين المتميزين.

كما وناقش الفرا المشرفين التربويين في عدد من القضايا التربوية، ومنها: تنويع الأساليب الإشرافية، ومتابعة العمل الجاد في المدارس الثانوية.

واستمع إلى مداخلاتهم ورد على استفساراتهم.