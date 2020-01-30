️زراعة شمال غزة تنظم جولة ميدانية على محلات بيع المبيدات

نظمت مديرية زراعة الشمال- قسم وقاية النبات- جولة ميدانية على محلات بيع المبيدات في شمال قطاع غزة.
وتأتي هذه الجولة لمتابعة عملية تطبيق نظم تداول المبيدات وفق القوانين والقيود السليمة،التي تضمن سلامة وأمان المنتجات الزراعية.
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30 كانون ثاني / يناير 2020 12:12
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