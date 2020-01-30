جودة الأداء الحكومي تعقد اجتماعاً مع ممثلي الجودة والتخطيط بالوزارات

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماعاً مع ممثلي الجودة والتخطيط في الوزارات والمؤسسات الحكومية، لمتابعة تنفيذ خطة العمل الحكومي للعام 2020.

وذكر د.م. كمال محفوظ مدير عام جودة الأداء الحكومية في الأمانة العامة، أن خطة العمل الحكومي تم بناؤها ضمن توجهات رئيسية تهدف إلى تجويد العمل الحكومي في كافة المجالات.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن كافة الوزرات والمؤسسات الحكومية.

وأكد محفوظ أن خطة العمل الحكومي التي تم مناقشتها ستسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف القطاعية التي ترتقي بالعمل الحكومي وخاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية تجاه المواطنين، إلى جانب هندسة العمليات والتحول الإلكتروني للعمل الحكومي والخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأضاف أن الخطة راعت حماية الجبهة الداخلية وتعزيز صمود المواطنين، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في كافة المجالات وتعزيز الاقتصاد المقاوم لضمان الحياة الكريمة للمواطن ، لافتاً إلى أن تطبيق الإصلاح الإداري ومبادئ الحكم الرشيد من بين الأهداف التي ستسعى الخطة إلى تحقيقها، إلى جانب الامتثال لمقتضيات الحكم الرشيد وتعزيز سيادة القانون.

وأشار إلى أنه تم مناقشة توفير بيئة عمل حكومي لائقة تساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، تطوير البيئة المكانية والارتقاء بمرافق البنية التحتية.