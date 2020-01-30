"تعليم الوسطى" يشارك في اللقاء المجتمعي مع "الانراوا"

الوسطى- الرأي

ضمن الشراكة مع المجتمع المحلي شارك المدير الإداري لمدير التعليم ناصر السدودي، في اللقاء المجتمعي الذي نظمته وكالة الغوث للاجئين في مدرسة ذكور المغازي الإعدادية "ب" .

وذلك بحضور مدير المنطقة التعليمة رائد عدوان و بمشاركة مدير مدرسة شهداء المغازي يحيى أبو مشايخ، و مديرة مدرسة مريم بنت عمران نعمات حمدان و بمشاركة مدراء مدارس الوكالة في مخيم المغازي.

المدير الإداري خلال كلمته أوضح أن مديرية التربية و التعليم الوسطى هي شريكة مع المجتمع المحلي و وكالة الغوث للحفاظ على سير المسيرة التعليمية داخل المدارس، معتبراً بأن الأحداث الأخيرة و اللامسؤولة و التي تصب في خانه الاحتلال الصهيوني.

و أضاف قائلاً: "نحن في المديرية نسعى لتقديم أفضل خدمة لمجتمعنا المحلي و تواصلنا معه بشكل يومي في سبيل الارتقاء بمستوى التربوي و التعليمي لطلابنا".

من جهته، شكر رائد عدوان مدير المنطقة التعليمية بوكالة الغوث الحضور و قال: مشاركة هذه الشخصيات المجتمعية و التربوية دليل واضح على الاهتمام الكبير في الحفاظ على المسيرة التربوية من أجل تقديم خدمة تعليمية مميزة، مشيداً بأداء مجالس أولياء الأمور .