وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تصدر أكثر من 23 ألف شهادة عدم محكومية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم لقاًء حول فعاليات برنامج الإرشاد البيئي في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يُطلق حملة توعوية حول صفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي وشرطة خانيونس تبحثان التعاون لمشترك لمنع التعديات وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تستعرض خطة النهوض بعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" بالداخلية تُنظم "ماراثون" رياضي للمستجدين وكالة الرأي الفلسطينية الفتوى والتشريع يعلن عن إصدار العدد 63 "من الوقائع الفلسطينية" وكالة الرأي الفلسطينية طالبات مدرسة طبريا بخان يونس يشكلن خارطة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم شرق غزة" يختتم مسابقة الرسم الطلابية "تراثنا هويتنا" وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تبحث تعاونها مع أساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

"تعليم الوسطى" يشارك في اللقاء المجتمعي مع "الانراوا"

30 كانون ثاني / يناير 2020 12:16

"تعليم الوسطى" يشارك في اللقاء المجتمعي مع "الانراوا"

الوسطى- الرأي

ضمن الشراكة مع المجتمع المحلي شارك المدير الإداري لمدير التعليم ناصر السدودي، في اللقاء المجتمعي الذي نظمته وكالة الغوث للاجئين في مدرسة ذكور المغازي الإعدادية "ب" .

وذلك بحضور مدير المنطقة التعليمة رائد عدوان و بمشاركة مدير مدرسة شهداء المغازي يحيى أبو مشايخ، و مديرة مدرسة مريم بنت عمران نعمات حمدان و بمشاركة مدراء مدارس الوكالة في مخيم المغازي.

المدير الإداري خلال كلمته أوضح أن مديرية التربية و التعليم الوسطى هي شريكة مع المجتمع المحلي و وكالة الغوث للحفاظ على سير المسيرة التعليمية داخل المدارس، معتبراً بأن الأحداث الأخيرة و اللامسؤولة و التي تصب في خانه الاحتلال الصهيوني.

و أضاف قائلاً: "نحن في المديرية نسعى لتقديم أفضل خدمة لمجتمعنا المحلي و تواصلنا معه بشكل يومي في سبيل الارتقاء بمستوى التربوي و التعليمي لطلابنا".

من جهته،  شكر رائد عدوان مدير المنطقة التعليمية بوكالة الغوث الحضور و قال: مشاركة هذه الشخصيات المجتمعية و التربوية دليل واضح على الاهتمام الكبير في الحفاظ على المسيرة التربوية من أجل تقديم خدمة تعليمية مميزة، مشيداً بأداء مجالس أولياء الأمور .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تطالب الدول المسلمة بالانسحاب من اتفاقية سيداو

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟