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أكثر من ألف معتقل في "عوفر" يرجعون وجبة الإفطار

30 كانون ثاني / يناير 2020 12:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

قال نادي الأسير، إن أكثر من ألف معتقل في "عوفر"، أرجعوا وجبة الإفطار، اليوم الخميس، احتجاجاً على ما يتعرض له الأطفال الـ31 المنقولون إلى "الدامون".

وأوضح النادي في بيان له، أن هذه الخطوة نفذت في الأقسام كافة بمشاركة الفصائل، كرد أولي على الظروف المأساوية التي فرضتها إدارة معتقلات الاحتلال على الأطفال الذين جرى نقلهم، واستمرارها في تجريدهم من ممثليهم، وحرمانهم من الزيارة، عدا عن عمليات القمع المتكررة التي يتعرضون لها والتهديد المتواصل، وعزل عدد منهم.

وكانت إدارة معتقلات الاحتلال قد نقلت في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، (34) طفلا من "عوفر" إلى "الدامون" دون ممثليهم، وتواصل احتجازهم في ظروف مأساوية وصعبة، في قسم لا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة الآدمية، بهدف الاستفراد بهم، وتهديد مصيرهم، وفرض تحول وواقع جديد على حياة المعتقلين الأطفال.

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