وزارة العمل تعزز تعاونها مع شرطة الحراسات بالمحافظة الوسطى

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال مدير مديرية الوسطى أيمن أبو كريم، وفداً من شرطة الحراسات وأمن المؤسسات في المحافظة.

وكان ذلك بحضور كلاً من مدير شرطة الحراسات وأمن المؤسسات المقدم عمر سعيد عقل وعدد من ضباط الإدارة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التواصل المستمر ومناقشة سبل التعاون المشترك بين الشرطة و المؤسسات المدنية، و مد جسور الثقة والعلاقات الوطيدة فيما بينهم.

حيث أكد الطرفان على أهمية التواصل الدائم بين وزارتي العمل والداخلية بما يخدم المواطنين، وذلك ضمن قاعدة بيانات مشتركة لتحري الدقة في نقل المعلومات.