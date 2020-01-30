وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تصدر أكثر من 23 ألف شهادة عدم محكومية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم لقاًء حول فعاليات برنامج الإرشاد البيئي في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يُطلق حملة توعوية حول صفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي وشرطة خانيونس تبحثان التعاون لمشترك لمنع التعديات وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تستعرض خطة النهوض بعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" بالداخلية تُنظم "ماراثون" رياضي للمستجدين وكالة الرأي الفلسطينية الفتوى والتشريع يعلن عن إصدار العدد 63 "من الوقائع الفلسطينية" وكالة الرأي الفلسطينية طالبات مدرسة طبريا بخان يونس يشكلن خارطة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم شرق غزة" يختتم مسابقة الرسم الطلابية "تراثنا هويتنا" وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تبحث تعاونها مع أساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: نفذّنا مشاريع تطويرية بقيمة 24 مليون دولار خلال 2019

30 كانون ثاني / يناير 2020 12:25

الحمادين
الحمادين

غزة- الرأي

قال مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة، المهندس بسام الحمادين إن وزارته نفذت مشاريع تطويرية في المرافق الصحية بقيمة 24 مليون دولار خلال العام 2019.

وبين المهندس الحمادين، أن تكلفة المشاريع الانشائية في المرافق الصحية بغزة بنحو 13 مليون دولار فيما بلغت قيمة مشاريع تزويد المرافق الصحية بالأجهزة الطبية المتطورة وقطع الغيار بأكثر من 11 مليون دولار.

واردف الحمادين إلى أن مشاريع الطاقة الكهروميكانيكية التي نفذتها الوزارة خلال العام المنصرم بلغت قرابة المليون دولار.

وثمن  الداعمين من شركاء العمل الصحي والذين أسهموا في تطوير المرافق الصحية، وأهل الخير الذين كان لهم دور بارز في تقديم الدعم للمشاريع التي تنفذها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي كاستحقاق تبذله الوزارة للمواطنين وضمن سياستها المستمرة في تجويد الخدمات الصحية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تطالب الدول المسلمة بالانسحاب من اتفاقية سيداو

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟