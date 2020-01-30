الصحة: نفذّنا مشاريع تطويرية بقيمة 24 مليون دولار خلال 2019

غزة- الرأي

قال مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة، المهندس بسام الحمادين إن وزارته نفذت مشاريع تطويرية في المرافق الصحية بقيمة 24 مليون دولار خلال العام 2019.

وبين المهندس الحمادين، أن تكلفة المشاريع الانشائية في المرافق الصحية بغزة بنحو 13 مليون دولار فيما بلغت قيمة مشاريع تزويد المرافق الصحية بالأجهزة الطبية المتطورة وقطع الغيار بأكثر من 11 مليون دولار.

واردف الحمادين إلى أن مشاريع الطاقة الكهروميكانيكية التي نفذتها الوزارة خلال العام المنصرم بلغت قرابة المليون دولار.

وثمن الداعمين من شركاء العمل الصحي والذين أسهموا في تطوير المرافق الصحية، وأهل الخير الذين كان لهم دور بارز في تقديم الدعم للمشاريع التي تنفذها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي كاستحقاق تبذله الوزارة للمواطنين وضمن سياستها المستمرة في تجويد الخدمات الصحية.