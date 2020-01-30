"تعليم الشمال" تختتم الزيارات التوجيهية للمدارس

غزة- الرأي

اختتم فريق الجودة والاعتماد المدرسي، بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، زياراته التوجيهية للمدارس المرشحة للحصول على "الجودة والاعتماد المدرسي" والذي يشكّل نقلة نوعية نحو الوصول إلى بيئة تعليمية متكاملة تساهم في تحقيق نهضة حقيقية في مجال التربية والتعليم.

وقالت منسّقة ملف الجودة والاعتماد بالمديرية، د. رنان الأشقر، إن الهدف من تلك الزيارات، الوقوف على الإجراءات النهائية التي اتبعتها المدارس للحصول على الاعتماد الوزاري في ملف الجودة والاعتماد المدرسي، وتقديم النصح والإرشاد والتوجيه الذي من شأنه تجويد العمل في الميدان.

ولفتت د. الأشقر إلى أن فريق الجودة، ركزّ خلال زياراته الميدانية التي امتدت على مدار نحو أسبوعين متواصلين على المحاور الأربعة التي تقوم عليها "الجودة والاعتماد المدرسي"، وهي: القيادة التربوية، والتعليم والتعلم، وإدارة الموارد، والمجتمع المحلي.

وأعربت د. الأشقر عن مدى إعجابها بالإنجازات التي حققتها المدارس المعنية على كافة الصعد المتعلقة بالملفات الخاصة بالجودة، متمنية لها مزيداً من التوفيق والتميز على طريق تجويد الواقع التعليمي ومخرجاته.

جدير بالذكر، أن عدد المدارس المرشحة للحصول على الاعتماد والجودة المدرسي بمديرية الشمال بلغت (10) مدارس، وهي: عوني الحرتاني الثانوية للبنات، ومعاوية بن ابي سفيان الأساسية للبنات، وكمال العهود الأساسية للبنات، وحفصة بنت عمر الأساسية للبنين، والشيماء الأساسية المشتركة، وعمواس الأساسية "أ" للبنات، وحمد بن خليفة الثانوية للبنات، وهايل عبد الحميد الثانوية للبنات، وكمال العهود الأساسية المشتركة، وأم الفحم الثانوية للبنات.

ويضم فريق الجودة بالمديرية كل من : مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومنسقة الملف د. رنان الأشقر، ورئيس قسم الإرشاد التربوي أ. نفوذ العطل، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين أبو جاسر، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة أبو عوكل، والمشرفون التربويون أ. محمد أبو ندى، و أ. محمد طه، و أ. حسين عرفات، ومن قسم الرقابة الداخلية أ. علا شتات، ومن قسم العلاقات العامة والإعلام أ. يافا نصير.