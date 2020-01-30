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خلال 2019

"الصحة": اجراء مزارع لعينات الأنسجة والعظام في مختبرات مستشفى الرنتيسي

30 كانون ثاني / يناير 2020 12:34

"الصحة": اجراء مزارع لعينات الأنسجة والعظام في مختبرات مستشفى الرنتيسي

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قطاع غزة شهد خلال العام 2019 اضافة خدمة نوعية لمختبراتها تمثلت في اجراء مزارع لعينات الأنسجة والعظام في مستشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي بغزة.

وبين استشاري جراحة العظام والكسور المعقدة د. محمود مطر  اليوم الخميس، أن أهمية مثل هذه الخدمة تكمن في تحديد الميكروب الذي يصيب الأطراف المصابة بدقة واختيار المضاد الحيوي المناسب للقضاء على الالتهابات المزمنة والشديدة ويحد من فقدان الأطراف الناتج عنها.

ولفت د. مطر إلى أن الحاجة لمثل هذه الخدمة برزت إثر الاصابات المعقدة في العظام والناتجة عن استهداف الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

من جانبه، أوضح مدير دائرة المختبرات بوزارة الصحة أ. عميد مشتهى إن التحليل يعد تقنية جديدة اضيفت خلال العام الماضي لمستشفى الرنتيسي بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود كخطوة أولى حيث تم تدريب عشرة من الكوادر الصحية لإجراء التحاليل وتوفير المواد اللازمة من الاجهزة والمستهلكات اللازمة لعملية الزراعة.


ومن المتوقع وفقاً لمدير دائرة المختبرات أن تضاف خدمة زراعة عينات الأنسجة والعظام للخمس مشافي الجراحية المتواجدة في محافظات قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، حيث تقدم الخدمة حاليا بشكل حصري ولكل المرافق الصحية بغزة داخل مستشفى الرنتيسي.

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