"تعليم شرق غزة" تعقد اجتماعاً موسعاً للمرشدين التربويين

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة – قسم الإرشاد والتربية الخاصة - اجتماعاً موسعاً للمرشدين التربويين لمناقشة عدداً من الأمور المهمة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمركز التدريب أ. أيمن نصر الله رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة و أ. محمد عايش رئيس شعبة قسم الإرشاد و أ. إياد أبو رخية مشرف التربية الخاصة بالإضافة إلى المرشدين والمرشدات.

ورحب نصر الله بالحضور، مشيداً بالإنجازات التي حققها المرشدون التربويون خلال الفصل الدراسي الأول مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعقد لمناقشة العديد من الأمور والقضايا من أهمها (التقارير الشهرية والفصلية و السنوية - الخطة–التوثيق و السجلات – الرعاية الذاتية – آلية عمل الوحدات المركزية و تحويل الطلبة اليها- المرشدين المساندين- الحالات الخاصة و الصعبة ".

وفي ختام الاجتماع فتح المجال للرد على جميع الأسئلة و الاستفسارات .