"تعليم خان يونس" تطلع مربي الفصول على مستجدات الثانوية العامة

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس لقاءً مع مربي الفصول بمدارس الثانوية العامة في مركز التدريب التربوي، لاطلاعهم على مستجدات نظام امتحان الثانوية العامة، وحضر اللقاء: أ. جمال يوسف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بالوزارة، وأ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. عبد الله العبادلة رئيس قسم الامتحانات، وأ. عائد زقوت من قسم الامتحانات، وعدد من المعلمين والمعلمات.

وفي كلمته رحب أ. الفرا بمدير عام الامتحانات والحضور، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء في شحذ الهمم والتواصل مع المعلمين والمعلمات لاطلاعهم على نظام الثانوية العامة من أجل المتابعة مع الطلبة بهدف تعزيز قدراتهم وتبديد مخاوفهم.

وأوضح أ. الفرا أن المديرية حققت نجاحات تربوية وتميزت في العديد من المجالات وخص بالذكر تحقيق المراكز الأولى على مستوى الوطن في امتحانات الثانوية العامة.

بدوره أكد أ. يوسف على أهمية الاستعداد لامتحان الثانوية العامة "الإنجاز"، فهذا الامتحان عنواناً للسيادة والوحدة الوطنية، مما يستدعي شحذ الهمم والاستعداد لأداء الامتحان بكل إمكانياتنا رغم ما نواجهه من تحدياتٍ وظروفٍ صعبة.

كما ناقش أ. يوسف مع المعلمين والمعلمات أبرزَ التعليمات وآلية الامتحانات النهائية بدوراتها الثلاث، وطبيعة الأسئلة من حيث الشكل والمضمون، وأوضح التعليمات العامة للامتحانات، وكيفية التعامل مع ورقة الإجابة.

كما أكد أ. يوسف أن طلابنا ينتظرون أن تُكلل جهودهم على مدار (12) عاماً دراسياً بالتميز للانتقال من مرحلة التعليم العام لمرحلة التعليم الجامعي.

من جانبه شدد أ. أبو شتات على أهمية دور المعلم في توجيه الارشادات والتعليمات للطبة، مؤكداً على أهمية الكتاب الوزاري في الدراسة لامتحانات الثانوية العامة، وشدد على أهمية مضاعفة الجهود في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

هذا وتم الإجابة على استفسارات المعلمين والمعلمات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.