وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تصدر أكثر من 23 ألف شهادة عدم محكومية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم لقاًء حول فعاليات برنامج الإرشاد البيئي في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يُطلق حملة توعوية حول صفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي وشرطة خانيونس تبحثان التعاون لمشترك لمنع التعديات وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تستعرض خطة النهوض بعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" بالداخلية تُنظم "ماراثون" رياضي للمستجدين وكالة الرأي الفلسطينية الفتوى والتشريع يعلن عن إصدار العدد 63 "من الوقائع الفلسطينية" وكالة الرأي الفلسطينية طالبات مدرسة طبريا بخان يونس يشكلن خارطة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم شرق غزة" يختتم مسابقة الرسم الطلابية "تراثنا هويتنا" وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تبحث تعاونها مع أساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

بهدف التطبيق الإجرائي للقانون

النيابة العامة تبحث تعاونها مع أساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية

30 كانون ثاني / يناير 2020 12:46

النيابة العامة تبحث تعاونها مع أساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية
النيابة العامة تبحث تعاونها مع أساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية

غزة- الرأي

بحث رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة المستشار حسام دكة، مع عُمداء كليات الحقوق واساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية، سُبل تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز الاستفادة من الدراسات النظرية في التطبيق الإجرائي للقانون؛ يما يخدم قطاع العدالة والحُكم الرشيد.

وقد حضر اللقاء عميد كلية الحقوق في جامعة الازهر د. عبدالله الفرا، وأستاذ القانون الجنائي د. ساهر الوليد، وعميد كلية العلوم الشرطية والقانونية في جامعة الأمة د. مازن نور الدين، وأستاذ القانون الجنائي في الجامعة الإسلامية د. تامر القاضي.

وأشاد المستشار دكة بالدور الهام للأكاديميين في إثراء النقاش و المشاورات، و إبداء الآراء الفقهية القانونية فيما يستجد من تطبيقات عملية، ومساهمتهم الفاعلة من خلال ورشات العمل و الأيام الدراسية فيما يطرح من نقاط تحتاج دراسة و بحث؛ بما يسهم في زيادة الوعي القانوني، و مواكبة التطورات التشريعية، ما ينعكس إيجاباً على إجراءات سير العدالة.

بدورهم، أكد أستاذة الجامعات على التكامل والتعاون بين كافة مؤسسات قطاع العدالة، والمساهمة معها في صياغة السياسات والاستراتيجيات المشتركة؛ بما يعود بالنفع على الصالح العام.

النيابة العامة تبحث تعاونها مع أساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية 83571565_2737151489705878_2146673630052876288_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تطالب الدول المسلمة بالانسحاب من اتفاقية سيداو

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟