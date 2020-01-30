النيابة العامة تبحث تعاونها مع أساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية

غزة- الرأي

بحث رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة المستشار حسام دكة، مع عُمداء كليات الحقوق واساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية، سُبل تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز الاستفادة من الدراسات النظرية في التطبيق الإجرائي للقانون؛ يما يخدم قطاع العدالة والحُكم الرشيد.

وقد حضر اللقاء عميد كلية الحقوق في جامعة الازهر د. عبدالله الفرا، وأستاذ القانون الجنائي د. ساهر الوليد، وعميد كلية العلوم الشرطية والقانونية في جامعة الأمة د. مازن نور الدين، وأستاذ القانون الجنائي في الجامعة الإسلامية د. تامر القاضي.

وأشاد المستشار دكة بالدور الهام للأكاديميين في إثراء النقاش و المشاورات، و إبداء الآراء الفقهية القانونية فيما يستجد من تطبيقات عملية، ومساهمتهم الفاعلة من خلال ورشات العمل و الأيام الدراسية فيما يطرح من نقاط تحتاج دراسة و بحث؛ بما يسهم في زيادة الوعي القانوني، و مواكبة التطورات التشريعية، ما ينعكس إيجاباً على إجراءات سير العدالة.

بدورهم، أكد أستاذة الجامعات على التكامل والتعاون بين كافة مؤسسات قطاع العدالة، والمساهمة معها في صياغة السياسات والاستراتيجيات المشتركة؛ بما يعود بالنفع على الصالح العام.